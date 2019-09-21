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На протестах в Париже задержаны более 160 человек

Новости » Общество    21.09.2019 - 20:36
На протестах в Париже задержаны более 160 человек
Фото: акция протеста в Париже (twitter.com/lavoixdunord)

Полиция также оштрафовала 395 человек

Французские правоохранители задержали 163 человека на акциях протеста в Париже 21 сентября. Об этом в субботу сообщила префектура полиции в Twitter.

Ранее сообщалось о 106 задержанных.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", - говорится в сообщении органов правопорядка.

Напомним, в Париже сегодня начались сразу две акции протеста. Участники первой - сторонники движения "желтые жилеты". Вторая акция - это марш в поддержку борьбы с изменением климата, в нем приняли участие около тысячи представителей радикального движения "Черный блок". Согласно подсчетам независимых агентств, марш собрал 15,2 тыс. участников.

РБК-Украина писало, что полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Несколько человек приблизились к границе полиции и выкрикивали непонятные лозунги, в ответ правоохранители применили силу.

Ранее во время акции протеста "желтых жилетов" во французском Нанте задержали 35 демонстрантов. У задержанных были изъяты около 100 зонтиков и огнетушитель. Тогда на антиправительственную демонстрацию в Нанте вышли почти 1800 человек.

Во Франции на акции "желтых жилетов" задержали более сотни человек В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов
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