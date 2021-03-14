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На протестах в Мьянме за сутки погибли семь человек

Автор: Даша Харченко

В субботу, 13 марта, в Мьянме продолжились акции протеста против военного переворота. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает АР.

Четыре человека погибли во втором по величине городе страны - Мандалае, двое - в Пьяи, в центральной части Мьянмы, и один - в пригороде Янгона.

По мнению агентства, погибших может оказаться больше, поскольку "полиция явно забрала несколько тел", а некоторые из протестующих получили тяжелые огнестрельные ранения.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

Также мы писали, что совет безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил военный переворот в Мьянме.

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