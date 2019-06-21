На протестах в Грузии пострадали уже 14 митингующих

В грузинской столице Тбилиси в результате стычек во время демонстраций вечером 20 июня пострадали 14 митингующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По данным Министерства здравоохранения Грузии, увечия также получили 38 правоохранителей. Как заявляют в ведомстве, пока нет информации, от чего они пострадали, кроме слезоточивого газа.

Фото: протесты в Грузии (1tv.ge)

Напомним, грузинская полиция применила слезоточивый против демонстрантов, собравшихся в Тбилиси перед зданием парламента вечером 20 июня. В некоторых случаях были применены резиновые пули. Часть митингующих вследствие этих действий покинула территорию у здания правительства.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в Грузии демонстранты начали штурм здания грузинского парламента. Тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.