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У протестах у Франції взяли участь понад 80 тисяч людей

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 05:33
У протестах у Франції взяли участь понад 80 тисяч людей
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників

У протестах проти зростання цін на пальне у Франції в суботу взяли участь близько 81 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Загалом по всій країні цього дня на акціях "жовтих жилетів" було заарештовано 35 людей, ще 22 людини - взяли під варту.

Як повідомляється, у столиці на акції вийшло близько восьми тисяч людей, з них п'ять тисяч протестували на Єлисейських полях. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингарів, які намагалися прорватися через кордони поліції поблизу Єлисейського палацу.

Разом з тим, президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. У дописі в мережі Twitter він подякував правоохоронцям та затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян та журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Парижу (Франція) використали водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне.

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Новини України ФранціяпротестЕммануель Макрон
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