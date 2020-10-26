ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На протестах в Беларуси задержали более 250 человек, - правозащитники

Минск, Понедельник 26 октября 2020 19:59
На протестах в Беларуси задержали более 250 человек, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Белорусские силовики задержали не меньшей мере 269 человек в первый день общенациональной забастовки, начатой по призыву оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Больше всего задержанных в Минске и Гродно, есть задержания в Бресте, Новополоцке и Борисове.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных много студентов ведущих столичных вузов, которые поддержали призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Напомним, общенациональная забастовка была объявлена в Беларуси в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская Александру Лукашенко.

Ранее в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких из них задержали.

Кроме того, Комитет госбезопасности страны утверждает, что поведение протестующих во время акций следует рассматривать как терроризм.

Добавим, что Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БеларусьпротестЗадержание

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь