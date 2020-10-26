На протестах в Беларуси задержали более 250 человек, - правозащитники

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Белорусские силовики задержали не меньшей мере 269 человек в первый день общенациональной забастовки, начатой по призыву оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Больше всего задержанных в Минске и Гродно, есть задержания в Бресте, Новополоцке и Борисове.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных много студентов ведущих столичных вузов, которые поддержали призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Напомним, общенациональная забастовка была объявлена в Беларуси в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская Александру Лукашенко.

Ранее в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких из них задержали.

Кроме того, Комитет госбезопасности страны утверждает, что поведение протестующих во время акций следует рассматривать как терроризм.

Добавим, что Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.