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На протестах в Багдаде открыли стрельбу, есть жертвы

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 16:28
На протестах в Багдаде открыли стрельбу, есть жертвы
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Погибли четыре человека

В результате стрельбы в Багдаде (Ирак) погибли четыре человека и еще 48 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это произошло, когда иракские силы безопасности открыли огонь из пистолетов и баллончиков со слезоточивым газом по демонстрантам возле двух ключевых мостов в Багдаде.

Источники сообщили, что причиной смерти стал огонь и баллончики со слезоточивым газом, направленные прямо в голову.

Полиция сообщила, что ранее один протестующий был убит возле моста Синак, а другой - возле соседнего моста Арар. Двое других тяжело раненых протестующих скончались в больнице позже.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 октября в ходе акций протестов в Ираке погиб 319 демонстрант.

Как известно, 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, которая охватила несколько провинций. Люди поначалу протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.

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