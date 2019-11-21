На протестах в Багдаді відкрили стрілянину, є жертви

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Загинули чотири людини

В результаті стрілянини В Багдаді (Ірак) загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що це сталося, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь з пістолетів і балончиків зі сльозогінним газом проти демонстрантів біля двох ключових мостів в Багдаді.

Джерела повідомили, що причиною смерті став вогонь і балончики зі сльозогінним газом, спрямовані прямо в голову.

Поліція повідомила, що раніше один протестуючий був убитий біля мосту Синак, а інший - біля сусіднього мосту Арар. Двоє інших важко поранених протестувальників померли пізніше в лікарні.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 1 жовтня в ході акцій протестів в Іраку загинув 319 демонстрант.