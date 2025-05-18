"Протест" у ТЦК на Миколаївщині: чоловік порізав собі вени у військкоматі
У ТЦК на Миколаївщині чоловік порізав собі вени під час "протесту". У військкоматі заявили, що це була спланована провокація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП.
Як пишуть у Миколаївському ТЦК, чоловік намагався зірвати мобілізаційні заходи, влаштувавши провокацію в територіальному центрі комплектування.
Інцидент стався 12 травня - він навмисно порізав собі руку на очах у присутніх. За даними військкомату, раніше чоловік отримав повістку під час перевірки документів на Київщині.
Його внесли в розшук у системі "Оберіг" через несвоєчасне оновлення облікових даних відповідно до постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.
Вже 7 травня він зʼявився у Первомайський ТЦК для уточнення даних, після чого його скерували на військово-лікарську комісію.
Однак проходити її чоловік відмовився. Натомість у соцмережах він закликав до протесту й закликав підтримати його під час візиту до ТЦК.
У день інциденту чоловік прийшов до центру з групою осіб та попередньо викликав "швидку". Після цього він порізав собі руку. Медики надали допомогу - його життю нічого не загрожує.
У ТЦК заявили, що діяли в межах закону та закликали громадян не підтримувати провокації, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів і послаблення оборони держави.
Інциденти з ТЦК
Нагадаємо, в одному з районів Харкова, 29 квітня, стався інцидент між співробітниками ТЦК і чоловіком, у якого намагалися перевірити документи.
За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводився агресивно і, діставши ніж, погрожував його застосуванням. У результаті цього було відкрито кримінальне провадження.
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