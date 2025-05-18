"Протест" у ТЦК на Миколаївщині: чоловік порізав собі вени у військкоматі

У ТЦК на Миколаївщині чоловік порізав собі вени під час "протесту". У військкоматі заявили, що це була спланована провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП .

Як пишуть у Миколаївському ТЦК, чоловік намагався зірвати мобілізаційні заходи, влаштувавши провокацію в територіальному центрі комплектування.

Інцидент стався 12 травня - він навмисно порізав собі руку на очах у присутніх. За даними військкомату, раніше чоловік отримав повістку під час перевірки документів на Київщині.

Його внесли в розшук у системі "Оберіг" через несвоєчасне оновлення облікових даних відповідно до постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.

Вже 7 травня він зʼявився у Первомайський ТЦК для уточнення даних, після чого його скерували на військово-лікарську комісію.

Однак проходити її чоловік відмовився. Натомість у соцмережах він закликав до протесту й закликав підтримати його під час візиту до ТЦК.

У день інциденту чоловік прийшов до центру з групою осіб та попередньо викликав "швидку". Після цього він порізав собі руку. Медики надали допомогу - його життю нічого не загрожує.

У ТЦК заявили, що діяли в межах закону та закликали громадян не підтримувати провокації, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів і послаблення оборони держави.