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"Протест" в ТЦК на Николаевщине: мужчина вскрыл себе вены в военкомате

Воскресенье 18 мая 2025 15:21
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"Протест" в ТЦК на Николаевщине: мужчина вскрыл себе вены в военкомате Фото: Николаевщине мужчина пришел в ТЦК и порезал вены (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ТЦК на Николаевщине мужчина вскрыл себе вены во время "протеста". В военкомате заявили, что это была спланированная провокация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский областной ТЦК и СП.

Как пишут в Николаевском ТЦК, мужчина пытался сорвать мобилизационные мероприятия, устроив провокацию в территориальном центре комплектования.

Инцидент произошел 12 мая - он намеренно порезал себе руку на глазах у присутствующих. По данным военкомата, ранее мужчина получил повестку во время проверки документов на Киевщине.

Его внесли в розыск в системе "Оберіг" из-за несвоевременного обновления учетных данных в соответствии с постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

Уже 7 мая он явился в Первомайский ТЦК для уточнения данных, после чего его направили на военно-врачебную комиссию.

Однако проходить ее мужчина отказался. Вместо этого в соцсетях он призвал к протесту и призвал поддержать его во время визита в ТЦК.

В день инцидента мужчина пришел в центр с группой лиц и предварительно вызвал "скорую". После этого он порезал себе руку. Медики оказали помощь - его жизни ничего не угрожает.

В ТЦК заявили, что действовали в рамках закона и призвали граждан не поддерживать провокации, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий и ослабление обороны государства.

Инциденты с ТЦК

Напомним, в одном из районов Харькова, 29 апреля, произошел инцидент между сотрудниками ТЦК и мужчиной, у которого пытались проверить документы.

По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением. В результате этого было открыто уголовное производство.

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