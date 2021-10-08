Протест сторонников Саакашвили у руставской тюрьмы перерос в столкновения. Есть задержанные

В Грузии у руставской тюрьмы провели акцию протеста сторонники Михаила Саакашвили. Митинг перерос в столкновения с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Эхо Кавказа ".

Участники акции пытались сделать надписи на стене ограды тюрьмы "Свободу Мише". После этого произошли столкновения между участниками протеста и правоохранителями.

В ходе протеста задержали четыре человека.

Ранее сторонники Саакашвили заявили, что митинги у тюрьмы будут ежедневными. Отдельно планируется большая акция в Тбилиси, но дата пока не названа.

Кроме того, адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщила, что Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом и держит голодовку, похудел на 12 кг.

"С каждым днем ​​состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться", - сказала адвокат.