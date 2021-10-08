ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Протест сторонников Саакашвили у руставской тюрьмы перерос в столкновения. Есть задержанные

Новина українською →
Рустави, Пятница 08 октября 2021 14:37
Протест сторонников Саакашвили у руставской тюрьмы перерос в столкновения. Есть задержанные Фото: в Грузии прошел митинг сторонников Саакашвили (twitter.com/jelger)
Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии у руставской тюрьмы провели акцию протеста сторонники Михаила Саакашвили. Митинг перерос в столкновения с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

Участники акции пытались сделать надписи на стене ограды тюрьмы "Свободу Мише". После этого произошли столкновения между участниками протеста и правоохранителями.

В ходе протеста задержали четыре человека.

Ранее сторонники Саакашвили заявили, что митинги у тюрьмы будут ежедневными. Отдельно планируется большая акция в Тбилиси, но дата пока не названа.

Кроме того, адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщила, что Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом и держит голодовку, похудел на 12 кг.

"С каждым днем ​​состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться", - сказала адвокат.

Напомним, партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны