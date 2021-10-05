Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовит масштабные акции протеста. Одним из требований будет освобождение экс-президента Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".
По словам депутата от ЕНД Левана Хабеишвили, главным требованием будет освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии", - отметил он.
Также сообщается, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишили права на телефонные звонки.
Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили из СИЗО написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, его арестовали 1 октября в Тбилиси. Он также объявил голодовку.