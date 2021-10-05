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Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии

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Тбилиси, Вторник 05 октября 2021 17:17
Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовит масштабные акции протеста. Одним из требований будет освобождение экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

По словам депутата от ЕНД Левана Хабеишвили, главным требованием будет освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии", - отметил он.

Также сообщается, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишили права на телефонные звонки.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили из СИЗО написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, его арестовали 1 октября в Тбилиси. Он также объявил голодовку.

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Михаил Саакашвили Грузия
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