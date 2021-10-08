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Протест прихильників Саакашвілі біля руставської в'язниці переріс у сутички. Є затримані

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Руставі, П'ятниця 08 жовтня 2021 14:37
Протест прихильників Саакашвілі біля руставської в'язниці переріс у сутички. Є затримані Фото: у Грузії пройшов мітинг прихильників Саакашвілі (twitter.com/jelger)
Автор: Анастасія Рокитна

У Грузії біля руставської в'язниці провели акцію протесту прихильники Михайла Саакашвілі. Мітинг переріс у сутички з поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці "Свободу Міші". Після цього стались сутички між учасниками протесту і правоохоронцями.

В ході протесту затримали чотири людини.

Раніше прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними. Окремо планується велика акція в Тбілісі, але дата поки не названа.

Крім того, адвокат Саакашвілі Бека Басилая повідомила, що Михайло Саакашвілі, який наразі знаходиться під арештом і тримає голодування, схуд на 12 кг.

"З кожним днем стан його здоров'я буде поступово погіршуватися", - сказала адвокат.

Нагадаємо, партія Саакашвілі анонсувала масштабні протести в Грузії.

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Міхеіл Саакашвілі
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