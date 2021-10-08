Протест прихильників Саакашвілі біля руставської в'язниці переріс у сутички. Є затримані
У Грузії біля руставської в'язниці провели акцію протесту прихильники Михайла Саакашвілі. Мітинг переріс у сутички з поліцією.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".
Учасники акції намагалися зробити написи на стіні огорожі в'язниці "Свободу Міші". Після цього стались сутички між учасниками протесту і правоохоронцями.
В ході протесту затримали чотири людини.
Раніше прихильники Саакашвілі заявили, що мітинги біля в'язниці будуть щоденними. Окремо планується велика акція в Тбілісі, але дата поки не названа.
Крім того, адвокат Саакашвілі Бека Басилая повідомила, що Михайло Саакашвілі, який наразі знаходиться під арештом і тримає голодування, схуд на 12 кг.
"З кожним днем стан його здоров'я буде поступово погіршуватися", - сказала адвокат.