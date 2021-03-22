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Протест SaveФОП в Киеве: перекрыта одна из центральных улиц

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 13:01
Протест SaveФОП в Киеве: перекрыта одна из центральных улиц Фото: протест SaveФОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве протестуют представители SaveФОП из-за ужесточения карантинных ограничений в городе. Сейчас ограничено движение по улице Грушевского в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Ограничено движение от улицы Шелковичной до Петровской аллеи в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений.

Десятки предпринимателей требуют отменить локдаун в городе, который местные власти ввели с 20 марта.

Протест SaveФОП в Киеве: перекрыта одна из центральных улиц

Напомним, в Киеве утром начался протест представителей SaveФОП.

Отметим, с 23 марта Киев официально войдет в "красную" зону карантина. Вместе с тем нормы карантинных ограничений "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту в "красной" зоне.

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