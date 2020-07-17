Протест под Радой: между полицией и протестующими произошла потасовка

Возле здания Верховной рады проходит акция протеста из-за "языкового" законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду, но полиция их останавливала.

Фото: потасовка под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Корреспондент издания сообщает, что правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.

Отметим, под Радой собрались около 1000 человек, которые уже второй день протестуют из-за "языкового" законопроекта.

Напомним, вчера около сотни людей пришли под здание парламента, где устроили митинг против законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Источники РБК-Украина рассказывали, что Рада планирует рассмотреть законопроект Бужанского этой неделе, чтобы успеть к началу нового учебного года.

Отметим, раскритиковал этот законопроект языковой омбудсмен и призвал снять его с рассмотрения парламента.