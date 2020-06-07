Протест из-за коронакризиса в Риме: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Фото: столкновения в Риме (argus-press.com)

Демонстранты требовали отставки правительства

В Риме митинг итальянских правых экстремистов и футбольных фанатов против кризиса, вызванного пандемией коронавируса, перерос в столкновения. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает ВВС.

Указано, что на митинг вышли сотни людей. Они требовали отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис.

Агентство пишет, что столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со прессой. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Правоохранители в ответ применили водяные пушки и слезоточивый газ, также произошло несколько арестов.

"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не отвечает интересам итальянцев", - заявил один из протестующих.

Напомним, меры по сдерживанию эпидемии COVID-19 привели к сокращению экономик в наиболее развитых странах мира в первом квартале 2020 года на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как писало РБК-Украина, ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,2% в зоне евро и на 2,6% во всех странах ЕС.

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Автор: Юлия Струк