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Протест проти коронакризи в Римі: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Новини » Коронавірус     07.06.2020 - 11:50
Протест проти коронакризи в Римі: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
Фото: зіткнення у Римі (argus-press.com)

Демонстранти вимагали відставки уряду

У Римі мітинг італійських правих екстремістів і футбольних фанатів проти кризи, викликаної пандемією коронавірусу, переріс у зіткнення. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначено, що на мітинг вийшли сотні людей. Вони вимагали відставки уряду через реакцію на коронавірусну кризу.

Агентство пише, що зіткнення спалахнули, коли один з представників протестуючих почав спілкуватися зі пресою. Деякі демонстранти кидали пляшки і каміння у бік поліції, журналістів і фотографів, і кричали "журналісти, терористи".

Правоохоронці у відповідь застосували водяні гармати та сльозогінний газ, також відбулося кілька арештів.

"Ми тут, щоб весь світ зрозумів, що сьогодні в Італії кожна категорія робітників спустошена і знищена урядом, який насправді не відповідає інтересам італійців", - заявив один з учасників протесту.

Нагадаємо, заходи щодо стримування епідемії COVID-19 привели до скорочення економік у найбільш розвинених країнах світу в першому кварталі 2020 року на 1,8% у порівнянні з попереднім кварталом.

Як писало РБК-Україна, ВВП у першому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 3,2% в зоні євро та на 2,6% в усіх країнах ЄС.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України протестслезоточивый газРимКоронавірус
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