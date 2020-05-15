Экономика стран ЕС сокращается рекордными со времен финансового кризиса темпами

Фото: Еврокомиссия (ec.europa.eu)

Кризис начался только в марте, но уже нанес серьезный удар по экономике

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,2% в зоне евро и на 2,6% во всех странах Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Евростата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Евростата.

По данным статистического ведомства ЕС, это было самое резкое снижение с третьего квартала 2009 года (-4,5% для зоны евро и -4,4% для ЕС).

Как отмечается в сообщении, меры по локализации COVID-19 стали широко применяться государствами-членами ЕС только в марте, в последнем месяце охваченного периода.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году. Экономика ЕС сократится на 7,5% в 2020 году и вырастет примерно на 6% в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.

Автор: Александр Белоус