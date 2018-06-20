Протест в Кишиневе: более тысячи человек требуют признать результаты выборов мэра

Оппозиция призывает людей готовиться к массовым протестам

В центре Кишинева (Молдова) в среду вечером оппозиция протестует против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Так, собралось уже около тысячи человек.

Как известно, накануне суд Кишинева признал недействительными выборы мэра, на которых одержал победу оппозиционный кандидат от проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Результат выборов оспаривала Партии социалистов, которая обвинила Нестасе в предвыборной агитации в день голосования.

После вынесенного приговора суда, Нэстасе, который назвал решение "политическим заказом", призвал людей готовиться к массовым протестам.

Так, в среду вечером люди, выкрикивая "Долой мафию", "Позор" и "Воры", отправились в офис "Демократической партии Молдовы" (ДМП).

Нэстасе утверждает, что его главный соперник и кандидат социалистов Ион Чебан, а также президент страны Игорь Додон "беззастенчиво врут, манипулируют и играют в спектакле" лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

Лидер партии "Действие и Солидарность" Майя Санду, в свою очередь, заявила, что "все должны понимать, что вчерашнее решение суда - это диктатура".

По результатам выборов, Андрей Нэстасе набрал около 52% голосов избирателей. За его оппонента, кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, проголосовали около 48% жителей Кишинева.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из магазинов Кишинева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали.