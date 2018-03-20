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В одном из магазинов Кишинева произошел взрыв, есть жертвы

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 12:18
Фото: в магазине подорвали гранату (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: в магазине подорвали гранату (flickr.com/securityserviceofukraine)

По предварительным данным, при выходе из магазина покупатель подорвал гранату

В одном из магазинов Кишинева (Молдова) произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали, передает publika.md.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине на улице Матеевича. По предварительным данным, при выходе из магазина покупатель подорвал гранату. Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое потерпевших в момент взрыва находились в магазине. Также сообщается, что неизвестный подорвал гранату после того, как продавец отказалась дать ему что-то бесплатно.

На месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территорию вблизи магазина оцепили.

 

Фото: последствия взрыва в Кишиневе

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник. Инцидент произошел в одном из блиндажей пограничного наряда, который осуществляет прикрытие и охрану КПВВ "Майорск". Кроме того, еще один военный получил ранения.

 

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Теги: Молдова, Кишинев, Взрыв
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