В одном из магазинов Кишинева произошел взрыв, есть жертвы

В одном из магазинов Кишинева (Молдова) произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали, передает publika.md.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине на улице Матеевича. По предварительным данным, при выходе из магазина покупатель подорвал гранату. Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое потерпевших в момент взрыва находились в магазине. Также сообщается, что неизвестный подорвал гранату после того, как продавец отказалась дать ему что-то бесплатно.

На месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территорию вблизи магазина оцепили.

Фото: последствия взрыва в Кишиневе

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник. Инцидент произошел в одном из блиндажей пограничного наряда, который осуществляет прикрытие и охрану КПВВ "Майорск". Кроме того, еще один военный получил ранения.