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В Кишиневе продолжаются протесты против отмены результатов выборов

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 20:01
Фото: второй день протестов в Молдове (newsmaker.md)
Фото: второй день протестов в Молдове (newsmaker.md)

Протест сторонников Нестасе происходит и у Апелляционной палаты

В Кишиневе второй день подряд протестуют сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными. Об этом сообщает NewsMaker.

Так, протест сторонников Нэстасе происходит и у Апелляционной палаты, которая сейчас рассматривает апелляцию Нэстасе. Он назвал решение об отмене результатов политически мотивированным. Палата уже отклонила ходатайство об отводе судей, поданное адвокатом Нэстасе.

Сообщается, что возле мэрии Кишинева люди выкрикивают лозунги "Вместе мы победим", "Наш голос - наш Кишинев" и свистят. В руках держат листовки с надписью "Украденный голос". Некоторые держат фотографии судьи Родики Бердило, которая вынесла решение, с подписью "В тюрьму!".

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду призвала людей быть внимательными, потому что после вчерашнего протеста многие участники обнаружили в своих сумках посторонние предметы, в том числе ножи.

"Я уверена, что среди нас вчера и сегодня тоже были люди, которые намерены спровоцировать насилие. Будьте внимательны, следите за своими сумками и карманами", - сказала Санду.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в центре Кишинева (Молдова) протестовали против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы.

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Теги публикации: протест, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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