Протест в Кишиневе: ЕС заявил о нарушении демократических стандартов

ЕС призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране

Комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушении демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы очень обеспокоены недавним решением суда Кишинева, который решил, на сомнительных основаниях и непрозрачно, не подтвердить законность выборов мэра Кишинева", - заявили европарламентарии.

Так, политическое вмешательство в судебную систему и проведения выборов противоречит европейским стандартам, подписанным Молдовой, в частности, как стороной Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой.

"Мы напоминаем властям Молдовы о совместном заявлении Европейского парламента, Совета и Комиссии от 4 июля 2017 года, приложенном к решение о предоставлении макрофинансовой помощи Молдове, согласно которому предварительным условием предоставления макрофинансовой помощи является уважение страной-бенефициаром в эффективных демократических механизмов, в частности многопартийной парламентской системы, верховенства закона и гарантий соблюдения прав человека", - говорится в заявлении.

"Как показала последняя избирательная реформа и последние события в Кишиневе, это предварительное условие, на данном этапе, не соблюдено", - добавляют в ЕП.

Молдавские власти призывают принять немедленные меры для обеспечения верховенства закона при определении результатов местных выборов и преддверии предстоящих парламентских выборов в конце этого года.

"Мы также призываем власть решительно бороться с коррупцией и оперативно предоставить результаты расследования выявленного в 2014 году банковского мошенничества на сумму 1 млрд долларов. И здесь политические лидеры должны позволить судебной власти работать независимо", - заявили в комитете.

"Европейский парламент будет по-прежнему внимательно относиться к ситуации в Молдове и подготовит доклад с оценкой выполнения Соглашения об ассоциации, по которому будет проведено голосование до конца 2018 года", - добавили в комитете.

Заявление подписали Дэвид Макалистер (EPP), председатель комитета Ребекка Хармс ("Зеленые"), и Петрас Ауштревичюс (ALDE), докладчик парламента по Молдавии.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Кишинева (Молдова) в среду вечером оппозиция протестовала против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы. Собралось уже около тысячи человек.