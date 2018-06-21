Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.47
Межбанк BID 30.43
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.47
Межбанк BID 30.43
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Протест в Кишиневе: ЕС заявил о нарушении демократических стандартов

НовостиОбщество    21.06.2018 - 15:06
Фото: протесты в Кишеневе (facebook.com/nicolae.apostu) Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/ukr/news/protest-kishineve-tysyachi-chelovek-trebuyut-1529515704.html
Фото: протесты в Кишеневе (facebook.com/nicolae.apostu) Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/ukr/news/protest-kishineve-tysyachi-chelovek-trebuyut-1529515704.html

ЕС призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране

Комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушении демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Мы очень обеспокоены недавним решением суда Кишинева, который решил, на сомнительных основаниях и непрозрачно, не подтвердить законность выборов мэра Кишинева", - заявили европарламентарии.

Так, политическое вмешательство в судебную систему и проведения выборов противоречит европейским стандартам, подписанным Молдовой, в частности, как стороной Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой.

"Мы напоминаем властям Молдовы о совместном заявлении Европейского парламента, Совета и Комиссии от 4 июля 2017 года, приложенном к решение о предоставлении макрофинансовой помощи Молдове, согласно которому предварительным условием предоставления макрофинансовой помощи является уважение страной-бенефициаром в эффективных демократических механизмов, в частности многопартийной парламентской системы, верховенства закона и гарантий соблюдения прав человека", - говорится в заявлении.

"Как показала последняя избирательная реформа и последние события в Кишиневе, это предварительное условие, на данном этапе, не соблюдено", - добавляют в ЕП.

Молдавские власти призывают принять немедленные меры для обеспечения верховенства закона при определении результатов местных выборов и преддверии предстоящих парламентских выборов в конце этого года.

"Мы также призываем власть решительно бороться с коррупцией и оперативно предоставить результаты расследования выявленного в 2014 году банковского мошенничества на сумму 1 млрд долларов. И здесь политические лидеры должны позволить судебной власти работать независимо", - заявили в комитете.

"Европейский парламент будет по-прежнему внимательно относиться к ситуации в Молдове и подготовит доклад с оценкой выполнения Соглашения об ассоциации, по которому будет проведено голосование до конца 2018 года", - добавили в комитете.

Заявление подписали Дэвид Макалистер (EPP), председатель комитета Ребекка Хармс ("Зеленые"), и Петрас Ауштревичюс (ALDE), докладчик парламента по Молдавии.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Кишинева (Молдова) в среду вечером оппозиция протестовала против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы. Собралось уже около тысячи человек.

ЕС готов к переговорам США по урегулированию пошлин, - Мальмстрем Директор ГБР надеется на поддержку от Евросоюза
Теги публикации: Евросоюз, протест, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь