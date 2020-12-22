Протест ФОПов: митингующие пришли к дворцу "Украина", туда стянули силовиков

В Киеве продолжается акция протеста предпринимателей, организованная движением "SaveФОП". Митингующие после марша по центральным улицам столицы пришли к дворцу "Украина".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Участники акции протеста заняли площадь перед дворцом "Украина". Туда уже стянули большое количество силовиков, в том числе военнослужащих Национальной гвардии. Силовики оцепили периметр дворца "Украина".

Фото: протест ФОПов в Киеве (РБК-Украина / Виталий Носач)

Сегодня во дворце "Украина" должен состояться концерт "Квартала 95". Президент Украины Владимир Зеленский является основателем студии "Квартал 95" и был ее художественным руководителем, и таким образом митингующие хотят через друзей повлиять на главу государства.

В целом, ситуация возле дворца "Украина" спокойная. Столкновения между протестующими и силовиками не возникают. Митингующие слушают музыку и держат флаги.

Напомним, митингующие требуют отмены ограничений для бизнеса, которые правительство установило с 8 по 24 января. До этого они выступали против введения обязательных кассовых аппаратов.

Как писало РБК-Украина, из-за акции протеста ФОПов в Киеве сегодня ограничили движение транспорта по центральным улицам.