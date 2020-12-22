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Протест ФОПів: мітингарі прийшли до палацу "Україна", туди стягли силовиків

Автор: Дмитро Левицький

У Києві триває акція протесту підприємців, організована рухом "SaveФОП". Мітингувальники після маршу центральними вулицями столиці прийшли до палацу "Україна".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції протесту зайняли площу перед палацом "Україна". Туди вже стягли велику кількість силовиків, зокрема військовослужбовців Національної гвардії. Силовики оточили периметр палацу "Україна".

Фото: протест ФОПів у Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)

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Сьогодні у палаці "Україна" має відбутися концерт "Кварталу 95". Президент України Володимир Зеленський є засновником студії "Квартал 95" та був її художнім керівником, і таким чином мітингувальники хочуть через друзів вплинути на главу держави.

Загалом, ситуація біля палацу "Україна" спокійна. Сутичок між протестувальниками та силовиками не виникає. Мітингувальники слухають музику та тримають прапори.

Нагадаємо, мітингувальники вимагають скасування обмежень для бізнесу, які уряд встановив з 8 по 24 січня. До цього вони виступали проти запровадження обов'язкових касових апаратів.

Як писало РБК-Україна, через акцію протесту ФОПів у Києві сьогодні обмежили рух транспорту центральними вулицями.

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