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Протест в Ереване закончился, задержали более 20 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

Организаторы сегодняшней акции протеста против армянского премьера Никола Пашиняна в Ереване заявили о ее завершении. В ходе протеста силовики задержали более 20 митингующих.

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Об этом сообщило российское агентство "РИА-Новости".

В ходе беспорядков под зданием Генеральной прокуратуры Армении в Ереване силовики задержали 26 протестующих.

Сейчас ситуация в армянской столице спокойная, участники сегодняшнего митинга расходятся.

Напомним, сегодня в Ереване снова требовали отставки премьера Пашиняна. Митингующие предприняли попытку штурма здания Генпрокуратуры, требуя арестовать Пашиняна, однако силовикам удалось их оттеснить.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря Пашинян заявил о планах обсудить с парламентом свою отставку и объявление внеочередных парламентских выборов в Армении, но до сих пор остается премьером страны.

Отметим, протесты против Пашиняна начались после поражения в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ноябре Пашинян подписал мирное соглашение с лидерами Азербайджана и России, что фактически значило капитуляцию Армении.

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Новости Украины протестАрменияЕреванНикол Пашинян