Протест в Єревані закінчився, затримали понад 20 осіб

Організатори сьогоднішньої акції протесту проти вірменського прем'єра Нікола Пашиняна в Єревані заявили про її завершення. В ході протесту силовики затримали понад 20 мітингувальників.

Про це повідомило російське агентство "РИА-Новости".

В ході заворушень під будівлею Генеральної прокуратури Вірменії в Єревані силовики затримали 26 протестувальників.

Зараз ситуація у вірменській столиці спокійна, учасники сьогоднішнього мітингу розходяться.

Нагадаємо, сьогодні у Єревані знову вимагали відставки прем'єра Пашиняна. Мітингувальники здійснили спробу штурму будівлі Генпрокуратури, вимагаючи арештувати Пашиняна, однак силовикам вдалося їх відтіснити.

Як писало РБК-Україна, наприкінці грудня Пашинян заявив про плани обговорити з парламентом свою відставку та оголошення позачергових парламентських виборів у Вірменії, але досьогодні залишається прем'єром країни.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки у конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану та Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.