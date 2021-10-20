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Протест бывших военных у парламента Гватемалы перерос в беспорядки

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Гватемала, Среда 20 октября 2021 04:59
Протест бывших военных у парламента Гватемалы перерос в беспорядки Фото: в Гватемале военные устроили беспорядки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Акция протеста, организованная во вторник бывшими военными у стен Конгресса (однопалатного парламента) в столице Гватемалы, завершилась беспорядками и столкновениями с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Libre.

По ее информации, участники манифестации смогли прорваться в здание высшего законодательного органа, где били стекла и ломали двери. Сведений о пострадавших среди депутатов не поступало. Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ветераны требуют принять закон, который позволит каждому из них рассчитывать на выплату в размере 120 тыс. кетцалей (порядка 15,5 тыс. долларов) за службу во время внутреннего вооруженного конфликта в республике. Согласно данным из открытых источников, на получение этих средств могут претендовать порядка 95 тысяч человек.

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