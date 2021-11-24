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Протест антивакцинаторов в Киеве. Митингующие идут к СБУ, движение транспорта перекрыто

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Киев, Среда 24 ноября 2021 11:46
Протест антивакцинаторов в Киеве. Митингующие идут к СБУ, движение транспорта перекрыто Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве протестуют противники обязательной вакцинации от коронавируса. Участники протеста идут к зданию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Антивакцинаторы устроили марш. Были под зданием Рады, а теперь через Крещатик идут к СБУ, сообщил корреспондент издания.

В акции протеста принимают участие около тысячи человек.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Они говорят, что приехали из разных частей страны.

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в центре Киева, в связи с проведением массового мероприятия, ограничили движение транспорта.

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Киев Служба безопасности Украины антивакцинатор
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