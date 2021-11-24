Протест антивакцинаторов в Киеве. Митингующие идут к СБУ, движение транспорта перекрыто

В Киеве протестуют противники обязательной вакцинации от коронавируса. Участники протеста идут к зданию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Антивакцинаторы устроили марш. Были под зданием Рады, а теперь через Крещатик идут к СБУ, сообщил корреспондент издания.

В акции протеста принимают участие около тысячи человек.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Они говорят, что приехали из разных частей страны.

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)