Протест антивакцинаторів у Києві. Мітингувальники йдуть до СБУ, рух транспорту перекрито
Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві протестують противники обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Учасники протесту йдуть до будівлі Служби безпеки України.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Антивакцинатори влаштували марш. Були під будівлею Ради, а тепер через Хрещатик йдуть до СБУ, повідомив кореспондент видання.
В акції протесту беруть участь близько тисячі осіб.
Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чіпізації"," "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".
Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вони кажуть, що приїхали з різних частин країни.
Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)