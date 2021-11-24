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Протест антивакцинаторів у Києві. Мітингувальники йдуть до СБУ, рух транспорту перекрито

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Київ, Середа 24 листопада 2021 11:46
Протест антивакцинаторів у Києві. Мітингувальники йдуть до СБУ, рух транспорту перекрито Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві протестують противники обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Учасники протесту йдуть до будівлі Служби безпеки України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Антивакцинатори влаштували марш. Були під будівлею Ради, а тепер через Хрещатик йдуть до СБУ, повідомив кореспондент видання.

В акції протесту беруть участь близько тисячі осіб.

Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чіпізації"," "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вони кажуть, що приїхали з різних частин країни.

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у центрі Києва, у зв'язку з проведенням масового заходу, обмежили рух транспорту.

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Київ Служба безпеки України антивакцинатор
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