Протаранив фурою магазини і не лише. В Німеччині чоловік влаштував серію нападів на людей

В Німеччині поліція заарештувала 41-річного чоловіка. Він підозрюється у підпалі двох будинків, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle та BILD.
За даними видання, німецькі правоохоронці заарештували 41-річного сирійця, який підозрюється у підпалі двох будинків у західнонімецькому місті Ессен.
За словами представника поліції, він також причетний до інциденту з фургоном, який врізався у два магазини. Проте в результаті тієї події ніхто не постраждав.
Поліція також повідомила, що не може надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви. За даними правоохоронців, пожежі сталися одразу у двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб.
Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед восьми серйозно постраждалих дітей - двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.
Видання BILD своєю чергою повідомляє, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість з яких отримали опіки. Також повідомляється про те, що чоловік бігав містом з мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.
Речник поліції відмовився коментувати повідомлення про те, що чоловік також погрожував комусь ножем і мачете. Він додав, що відео, які поширюються в соціальних мережах, наразі оцінюються владою.
Нагадаємо, що на початку року на одному із залізничних вокзалів Парижа чоловік напав із ножем перехожих.
Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Правоохоронці виключили терористичні мотиви нападника.
Кількома місяцями пізніше у Сіднеї (Австралія) внаслідок нападу із ножем під час служби в ассірійській церкві поранення отримали чотири людини, у тому числі єпископ. Поліція назвала інцидент терористичним актом.
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