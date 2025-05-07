"Просять занадто багато". У США розкритикували вимоги РФ щодо завершення війни в Україні

За словами Венса, американський лідер Дональд Трамп фактично змушує росіян сказати: "ось що ми хотіли б отримати, щоб припинити конфлікт".

"Ви можете вважати, що запит занадто значний. І, звісно, перша мирна пропозиція, яку росіяни поклали на стіл, викликала в нас таку реакцію: "Ви просите занадто багато", - повідомив віцепрезидент.

Однак він зауважив, що саме так і проходять переговори. Венс також зазначив, що не можна сказати, що росіяни не зацікавлені у врегулюванні цього питання.

"Я б сказав, що зараз росіяни вимагають певного набору вимог, певного набору поступок, щоб покласти край конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - пояснив він.

Водночас Венс наголосив, що українці також мають велике значення, адже це інша сторона.

"Вони - інша сторона, принаймні в прямому конфлікті, і ми маємо запитати, що потрібно українцям, що їм потрібно для успішного завершення цього конфлікту, і ми збираємося продовжувати цю розмову. Президент сказав, що ми продовжимо цю розмову", - підсумував віцепрезидент.