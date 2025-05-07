"Просять занадто багато". У США розкритикували вимоги РФ щодо завершення війни в Україні

У США вважають, що Росія висуває завеликі вимоги для припинення війни. Попри це, переговори про досягнення миру продовжуються.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.
За словами Венса, американський лідер Дональд Трамп фактично змушує росіян сказати: "ось що ми хотіли б отримати, щоб припинити конфлікт".
"Ви можете вважати, що запит занадто значний. І, звісно, перша мирна пропозиція, яку росіяни поклали на стіл, викликала в нас таку реакцію: "Ви просите занадто багато", - повідомив віцепрезидент.
Однак він зауважив, що саме так і проходять переговори. Венс також зазначив, що не можна сказати, що росіяни не зацікавлені у врегулюванні цього питання.
"Я б сказав, що зараз росіяни вимагають певного набору вимог, певного набору поступок, щоб покласти край конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - пояснив він.
Водночас Венс наголосив, що українці також мають велике значення, адже це інша сторона.
"Вони - інша сторона, принаймні в прямому конфлікті, і ми маємо запитати, що потрібно українцям, що їм потрібно для успішного завершення цього конфлікту, і ми збираємося продовжувати цю розмову. Президент сказав, що ми продовжимо цю розмову", - підсумував віцепрезидент.
Сполучені Штати Америки активно залучені до пошуку шляхів завершення війни в Україні, підтримуючи дипломатичні зусилля та ведучи переговори з обома сторонами конфлікту. Однак останнім часом Вашингтон висловлює занепокоєння через відсутність прогресу.
Державний департамент США неодноразово наголошував, що подальша участь у мирному процесі залежить від конструктивності позицій Києва та Москви. Речниця Держдепу Теммі Брюс зазначила, що якщо прогресу не буде, США можуть відступити від ролі посередника в переговорах.
Президент США Дональд Трамп визнав, що переговори щодо завершення війни в Україні є складнішими, ніж очікувалося, і що досягнення угоди потребує більше часу та зусиль.
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