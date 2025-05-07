"Просят слишком много". В США раскритиковали требования РФ по завершению войны в Украине

В США считают, что Россия выдвигает слишком большие требования для прекращения войны. Несмотря на это, переговоры о достижении мира продолжаются.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.
По словам Вэнса, американский лидер Дональд Трамп фактически заставляет россиян сказать: "вот что мы хотели бы получить, чтобы прекратить конфликт".
"Вы можете считать, что запрос слишком значительный. И, конечно, первое мирное предложение, которое россияне положили на стол, вызвало у нас такую реакцию: "Вы просите слишком много", - сообщил вице-президент.
Однако он отметил, что именно так и проходят переговоры. Вэнс также добавил, что нельзя сказать, что россияне не заинтересованы в урегулировании этого вопроса.
"Я бы сказал, что сейчас россияне требуют определенного набора требований, определенного набора уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком много", - пояснил он.
В то же время Вэнс отметил, что украинцы также имеют большое значение, ведь это другая сторона.
"Они - другая сторона, по крайней мере в прямом конфликте, и мы должны спросить, что нужно украинцам, что им нужно для успешного завершения этого конфликта, и мы собираемся продолжать этот разговор. Президент сказал, что мы продолжим этот разговор", - подытожил вице-президент.
Соединенные Штаты Америки активно вовлечены в поиск путей завершения войны в Украине, поддерживая дипломатические усилия и ведя переговоры с обеими сторонами конфликта. Однако в последнее время Вашингтон выражает обеспокоенность из-за отсутствия прогресса.
Государственный департамент США неоднократно подчеркивал, что дальнейшее участие в мирном процессе зависит от конструктивности позиций Киева и Москвы. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что если прогресса не будет, США могут отступить от роли посредника в переговорах.
Президент США Дональд Трамп признал, что переговоры по завершению войны в Украине сложнее, чем ожидалось, и что достижение соглашения потребует больше времени и усилий.
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