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Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня

Вівторок 17 вересня 2024 17:56
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Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня Ілюстративне фото: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 18 вересня, графіки відключення світла не будуть застосовуватись. Попри це, українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 18 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє графіки відключень були задіяні 12 вересня в період з 13:00 до 00:00. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Попри те, що, графіки діяти не будуть, українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 16:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року Російська Федерація здійснила десятки атак на енергетичну інфраструктуру України.

Після завданих уларів на весні Росія знищила понад 80% генераційних потужностей України. Через це ситуація з відключеннями світла була складною та були запроваджені як аварійні, так і планові відключення електроенергії. У липні та серпні ситуація покращилась.

Однак на початку осені Україна поверталась до графіків відключення світла. Головною причиною цього стали російські атаки, однак влітку ситуацію сильно погіршувала аномальна спека, яка збільшувала об'єми споживання електроенергії.

У травні цього року Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

А нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що всі оператори систем розподілу мають вчасно надавати актуальну інформацію про відключення світла.

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Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні
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