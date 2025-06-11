Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Українські сили досягли локальних успіхів на сході. Водночас російські війська активізували наступальні дії на Сумському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Бої на півночі

Як зазначається, 9 та 10 червня російські війська провели наступальні операції у Курської області. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Тьоткіно та намагалися увійти до селища Новий Путь.

Також 10 червня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Росіяни атакували поблизу Яблунівки та Новомиколаївки, а також поблизу Юнаківки у Сумській області.



Схід України

Харківський напрямок. За даними українських джерел, 10 червня воїни ЗСУ відновили контроль над Вовчанським агрегатним заводом. Натомість окупанти атакували поблизу Глибокого та у напрямку Липців.



Куп'янський напрямок. Як зазначається у звіті ISW, за геолокаційними даними, російські війська завдають ударів по українських військах на північний захід від населеного пункту Красне Перше, що може означати, що росіяни окупували це село.

Також армія РФ провела наступальні операції на північний схід та північ від Куп'янська.



Лиманський напрямок. Геолокаційні дані, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Торського. За словами українських експертів, захисники відкинули окупаційні війська на 400-500 метрів у напрямку Карпівки.

Проте росіяни також проводили наступальні операції, зокрема у районі Серебрянського лісу.



Часів Яр. У мережі росіяни заявляли про нібито захоплення Ступочок. Окупанти проводили наступальні операції в самому Часовому Яру, на південь від міста та поблизу Курдюмівки.

Торецьк. За геолокаційними даними, українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Диліївки та в промисловій зоні на північний захід від Торецька. Але загарбники мали успіх на у напрямку на північний захід від Торецька.



Покровськ. 9 та 10 червня російські війська провели наступальні операції поблизу самого Покровська та на різних напрямках у районі міста.

Новопавлівський напрямок. За оцінкою аналітиків, р осійські війська нещодавно просунулися на південно-західну околицю Новомиколаївки. Також є інформація, що українські сили відкинули загарбників на пів кілометра на південний схід від Новомиколаївки.

За словами українського військового, російські окупанти здійснюють атаки на мотоциклах та мопедах, щоб просунутися до кордону Дніпропетровської області.

Велика Новосілка. За попередньою інформацією, українські бійці витіснили російські війська з Федорівки (на північний захід від Великої Новосілки) і продовжують утримувати Веселе.



Ситуація на півдні

Як зазначають аналітики ISW, 10 червня російські війська провели наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

