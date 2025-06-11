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Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Україна , Середа 11 червня 2025 09:46
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Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW Фото: українські воїни контратакують росіяни на кількох напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські сили досягли локальних успіхів на сході. Водночас російські війська активізували наступальні дії на Сумському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Бої на півночі

Як зазначається, 9 та 10 червня російські війська провели наступальні операції у Курської області. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Тьоткіно та намагалися увійти до селища Новий Путь.

Також 10 червня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Росіяни атакували поблизу Яблунівки та Новомиколаївки, а також поблизу Юнаківки у Сумській області.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Схід України

Харківський напрямок. За даними українських джерел, 10 червня воїни ЗСУ відновили контроль над Вовчанським агрегатним заводом. Натомість окупанти атакували поблизу Глибокого та у напрямку Липців.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Куп'янський напрямок. Як зазначається у звіті ISW, за геолокаційними даними, російські війська завдають ударів по українських військах на північний захід від населеного пункту Красне Перше, що може означати, що росіяни окупували це село.

Також армія РФ провела наступальні операції на північний схід та північ від Куп'янська.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Лиманський напрямок. Геолокаційні дані, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Торського. За словами українських експертів, захисники відкинули окупаційні війська на 400-500 метрів у напрямку Карпівки.

Проте росіяни також проводили наступальні операції, зокрема у районі Серебрянського лісу.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Часів Яр. У мережі росіяни заявляли про нібито захоплення Ступочок. Окупанти проводили наступальні операції в самому Часовому Яру, на південь від міста та поблизу Курдюмівки.

Торецьк. За геолокаційними даними, українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Диліївки та в промисловій зоні на північний захід від Торецька. Але загарбники мали успіх на у напрямку на північний захід від Торецька.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Покровськ. 9 та 10 червня російські війська провели наступальні операції поблизу самого Покровська та на різних напрямках у районі міста.

Новопавлівський напрямок. За оцінкою аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на південно-західну околицю Новомиколаївки. Також є інформація, що українські сили відкинули загарбників на пів кілометра на південний схід від Новомиколаївки.

За словами українського військового, російські окупанти здійснюють атаки на мотоциклах та мопедах, щоб просунутися до кордону Дніпропетровської області.

Велика Новосілка. За попередньою інформацією, українські бійці витіснили російські війська з Федорівки (на північний захід від Великої Новосілки) і продовжують утримувати Веселе.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Ситуація на півдні

Як зазначають аналітики ISW, 10 червня російські війська провели наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Також армія РФ провела обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку. Проте загарбники не змогли просунутися.
Просування ЗСУ і штурми росіян: нові карти боїв від ISW

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 220 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Лиманському, Торецькому, Новопавлівському напрямках. Але найактивнішим напрямок залишається Покровський.

Росія втратила на війні проти України вже понад 999 тисяч солдатів. За останню добу українські воїни ліквідували 1120 окупантів.

Більше про літній наступ Росії та як Україна відповість на удар - у матеріалі РБК-Україна.

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