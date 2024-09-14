Просування в Курській області з обох боків, РФ тисне під Куп'янськом і Торецьком: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українські воїни нещодавно просунулися в Курській області в північно-східній частині Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

А інші геолокаційні кадри від 13 вересня показують, що війська РФ діють у центрі н.п. Снагость (на південь від Коренево), що може свідчити про те, що російські сили захопили весь населений пункт, йдеться у звіті.

Російські джерела стверджували, що війська РФ захопили Покровський і Обухівку (обидва на південний схід від Коренево і Снагості), хоча в ISW не знайшли доказів ці заяви.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі) і на захід від Любимівки (на південний схід від Коренево), а ЗСУ просунулися на північний схід від Погребків (на північ від Суджі) і на схід від Коренево.

Російські джерела також стверджували, що ЗСУ продовжували наступальні дії поблизу Обуховки, біля Ольговки, Камишівки, в районі Борків і Фанасіївки.

Російські блогери розповідали, що війська РФ здійснили контратаки вздовж лінії Любимівка - Толстий Луг - Дарино (на південний схід від Коренево і за 3 км на північ від кордону Сумської області) та начебто зачистили Краснооктябрьское (на південний захід від Коренево).

14 вересня CNN повідомило, що ЗСУ, які діють у Курській області, заявили, що війська РФ перекинули до Курської області підкріплення з ВПК "Вагнера", які, ймовірно, перебували в Західній Африці. Також йшлося про те, що ці "вагнерівці" краще оснащені та навчені, ніж регулярні російські сили в цьому районі.

"Можливо, українські військові мають на увазі особовий склад Африканського корпусу або російську приватну військову компанію "Бригада Ведмідь", яка нібито повернулася із Західної Африки через вторгнення в Курську область", - йдеться у звіті ISW.

Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі. Геолокаційні кадри від 13 вересня показують, що ЗСУ просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушового та за 3 км від міжнародного кордону).

Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували на південний захід від Глушкового в районі Нового Путі, Веселого та Медвежього (на схід від Веселого).

Російський "воєнкори" спростував заяви, що українські війська увійшли до Веселого.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

13 вересня речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що з початку операції ЗСУ в Курській області російські диверсійно-розвідувальні групи значно зменшили активність уздовж кордону в Сумській області.

Російські загарбники продовжували атаки біля Глибокого, поблизу Хатища та Вовчанська 12 і 13 вересня, але без жодних успіхів.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев повідомив, що на Харківському напрямку окупанти все активніше використовують легку бронетехніку та періодично використовують важку бронетехніку.

Між тим Саранцев не припустив, що збільшення використання російської бронетехніки вказує на активізацію наступальної діяльності РФ, та заявив, що загарбники не нарощують сили поблизу Глибокого, Липців, Вовчанська чи інших н.п. на півночі Харківської області.

Саранцев також додав, що війська РФ не мають наміру перекидати значні підкріплення в Харківську область, та що ворог постійно проводить у цьому районі тактичні та внутрішні ротації.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що війська РФ просунулися в північну частину Петропавлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися вглиб до кілометра вздовж яру на південний захід від Піщаного та на ширину до 750 метрів у Макіївці, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, напрямку Лозової, поблизу Копанки, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського та біля Серебрянки 12 і 13 вересня.

Український військовий, який діє на Лиманському напрямку, 12 вересня заявив, що окупанти посилюють у цьому районі удари з термобаричної артилерії ТОС-1А.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ продовжували штурми на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри від13 вересня показують, що війська РФ просунулися на захід від Кліщіївки.

"Просування на захід від населеного пункту вказує на те, що російські війська ще більше консолідували контроль над Кліщіївкою та що російські війська розвинули здатність підтримувати постійну присутність у Кліщіївці та використовувати населений пункт та його околиці як плацдарм для наступальних дій", - йдеться у звіті.

В ISW звертають увагу, що Кліщіївка довгий час була спірною "сірою зоною", і здатність росіян встановити контроль у цьому районі сприятиме спробам РФ спробувати перетнути канал Сіверський-Донець Донбасу на захід від Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Іванівського, але в Інституті вивчення війни не знайшли підтвердження.

12 і 13 вересня тривали бої біля Часового Яру, поблизу біля Андріївки та Ступочок.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що окупанти просунулися в східній частині цього міста.

Війська РФ 12 і 13 вересня продовжували наступальні операції в районі Дачного, в межах самого Торецька, в районі Неліпівки та Нью-Йорка.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 13 вересня показують, що окупанти просунулися на північний захід від Михайлівки (на південний схід від Покровська та безпосередньо на схід від Селидового).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в межах Гродівки та поблизу Українська, але в ISW не знайшли підтвердження.

Тривали бої 12 і 13 вересня в районі Зеленого Поля, Воздвиженки, Новоолександрівки, Миролюбівки, в напрямку Новотроїцького та в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Українська та Желанне Перше.

Війська РФ нещодавно знищили кілька мостів поблизу Покровська, що, ймовірно, ускладнить матеріально-технічне забезпечення ЗСУ у цьому районі та підготує майбутній наступ окупантів на Покровськ та прилеглі населені пункти, йдеться у звіті.

Російські блогери публікували кадри 12 вересня, на яких нібито видно, як війська РФ атакують і руйнують міст уздовж траси Т-0504 Бахмут-Покровськ між Мирноградом і Покровськом.

Пізніше російські "воєнкори" показували кадри із начебто ударами по іншому мосту біля Селидового з ракети класу "повітря-земля" Х-38. За повідомленнями, 7 вереснявійська РФ завдали удару по мосту на східній околиці Селидового.

12 і 13 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Донецька, включно з Георгіївкою, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північ від Красногорівки та Гострої, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ 12 і 13 вересня продовжували наступальні операції в районі Костянтинівки та Водяного, поблизу Вугледара, в районі Пречистівки та Золотої Ниви, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Водяного та на 2,7 км в глибину та 4,5 км в ширину на захід від Пречистівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 12 і 13 вересня у західній частині Запорізької облатсі в районі Роботиного, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховий повідомив, що ворог інтенсивно обстрілює українські позиції на Запорізькому напрямку, багато з яких знаходяться в спірних "сірих зонах" або районах, де ведуться позиційні бої.

Також Лиховий зазначив, що через обстріли з боку росіян українські сили мають облаштувати нові позиції, особливо на Оріхівському напрямку.

Бої тривали на лівому березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Український військовий аналітик Петро Черник 13 вересня повідомив, що війська РФ розгорнули невизначену кількість систем ППО С-500 в окупованому Криму, і що ворог наразі має лише 16 систем С-500.

За його словами, ППО росіян в окупованому Криму щільніше, ніж у Москві, ймовірно через те, що війська РФ надають пріоритет ППО для Кримського мосту.

Речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України повністю спирається на Керченський міст.

Український центр журналістських розслідувань 13 вересня повідомив, що на початку вересня 2024 року війська РФ встановили 7 опор і кілька огорож уздовж Керченського мосту, щоб захистити бетонні опори мосту від ударів з моря та повітряних безпілотників.

Повідомляється, що війська РФ також розмістили системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" під мостом на північній і південній сторонах острова Тузла та розгорнули спостережні пости, кулеметні гнізда, зенітні позиції та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) уздовж усього мосту.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 вересня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити нові території на чотирьох напрямках у Донецькій області. А на Курахівському напрямку ворог 35 разів атакував позиції Сил оборони України.