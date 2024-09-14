Продвижение в Курской области с двух сторон, РФ давит под Купянском и Торецком: карты ISW

Операция ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинские воины недавно продвинулись в Курской области в северо-восточной части Черкасского Поречья (севернее Суджи).

А другие геолокационные кадры от 13 сентября показывают, что войска РФ действуют в центре н.п. Снагость (южнее Коренево), что может свидетельствовать о том, что российские силы захватили весь населенный пункт, говорится в отчете.

Российские источники утверждали, что войска РФ захватили Покровский и Обуховку (оба юго-восточнее Коренево и Снагости), хотя в ISW не нашли доказательств эти заявления.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись в южной части Русской Конопельки (восточнее Суджи) и к западу от Любимовки (юго-восточнее Коренево), а ВСУ продвинулись к северо-востоку от Погребков (к северу от Суджи) и на восточнее Коренево.

Российские источники также утверждали, что ВСУ продолжали наступательные действия вблизи Обуховки, Ольговки, Камышевки, в районе Борков и Фанасеевки.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ совершили контратаки вдоль линии Любимовка - Толстый Луг - Дарино (юго-восточнее Коренево и в 3 км к северу от границы Сумской области) и якобы зачистили Краснооктябрьское (юго-западнее Коренево).

14 сентября CNN сообщило, что действующие в Курской области ВСУ заявили, что войска РФ перебросили в Курскую область подкрепления с ЧВК "Вагнера", которые, вероятно, находились в Западной Африке. Также говорилось, что эти "вагнеровцы" лучше оснащены и обучены, чем регулярные российские силы в этом районе.

"Возможно, украинские военные подразумевают личный состав Африканского корпуса или российскую частную военную компанию "Бригада Медведь", которая якобы вернулась из Западной Африки из-за вторжения в Курскую область", - говорится в отчете ISW.

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе. Геолокационные кадры от 13 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушево и в 3 км от международной границы).

Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали юго-западнее Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Российский "военкоры" опроверг заявления, что украинские войска вошли в Веселое.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

13 сентября спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что с начала операции ВСУ в Курской области российские диверсионно-разведывательные группы значительно снизили активность вдоль границы в Сумской области.

Российские захватчики продолжали атаки возле Глубокого, около Гатище и Волчанска 12 и 13 сентября, но без успехов.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты все активнее используют легкую бронетехнику и периодически используют тяжелую бронетехнику.

Между тем Саранцев не предположил, что увеличение использования российской бронетехники указывает на активизацию наступательной деятельности РФ, и заявил, что захватчики не наращивают силы вблизи Глубокого, Липцев, Волчанска или других н.п. на севере Харьковской области.

Саранцев также добавил, что войска РФ не намерены перебрасывать значительные подкрепления в Харьковскую область, и что враг постоянно проводит в этом районе тактические и внутренние ротации.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись в северную часть Петропавловки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись вглубь до километра вдоль оврага юго-западнее Песчаного и на ширину до 750 метров в Макеевке, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки, направлении Лозовой, вблизи Копанки, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского и возле Серебрянки 12 и 13 сентября.

Украинский военный, действующий на Лиманском направлении, 12 сентября заявил, что оккупанты усиливают в этом районе удары с термобарической артиллерии ТОС-1А.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ продолжали штурмы на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Часового Яра. Геолокационные кадры от 13 сентября показывают, что войска РФ продвинулись к западу от Клещиевки.

"Продвижение западнее населенного пункта указывает на то, что российские войска еще больше консолидировали контроль над Клещиевкой и что российские войска развили способность поддерживать постоянное присутствие в Клещиевке и использовать населенный пункт и его окрестности как плацдарм для наступательных действий", - говорится в отчете.

В ISW обращают внимание, что Клещиевка долгое время была спорной "серой зоной", и способность россиян установить контроль в этом районе будет способствовать попыткам РФ попытаться пересечь канал Северский-Донец Донбасс к западу от Клещиевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Ивановского, но в Институте изучения войны не нашли подтверждения.

12 и 13 сентября продолжались бои около Часового Яра, возле Андреевки и Ступочек.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части этого города.

Войска РФ 12 и 13 сентября продолжали наступательные операции в районе Дачного, в пределах самого Торецка, в районе Нелиповки и Нью-Йорка.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 13 сентября показывают, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Михайловки (юго-восточнее Покровска и непосредственно к востоку от Селидово).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в пределах Гродовки и вблизи Украинска, но в ISW не нашли подтверждения.

Продолжались бои 12 и 13 сентября в районе Зеленого Поля, Воздвиженки, Новоалександровки, Миролюбовки, в направлении Новотроицкого и в районе Новогродовки, Селидового, Михайловки, Украинска и Желанное Первое.

Войска РФ недавно уничтожили несколько мостов вблизи Покровска, что, вероятно, усложнит материально-техническое обеспечение ВСУ в этом районе и подготовит будущее наступление оккупантов на Покровск и близлежащие населенные пункты, говорится в отчете.

Российские блогеры публиковали кадры 12 сентября, на которых якобы видно, как войска РФ атакуют и разрушают мост вдоль трассы Т-0504 Бахмут-Покровск между Мирноградом и Покровском.

Позже российские "военкоры" показывали кадры с якобы ударами по другому мосту около Селидово с использованием ракеты класса "воздух-земля" Х-38. По сообщениям, 7 сентября войска РФ нанесли удар по мосту на восточной окраине Селидово.

12 и 13 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Донецка, включая Георгиевку, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись севернее Красногоровки и Острое, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ 12 и 13 сентября продолжали наступательные операции в районе Константиновки и Водяного, вблизи Угледара, в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Водяного и на 2,7 км в глубину и 4,5 км в ширину западнее Пречистовки, но в ISW не нашли подтверждения.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 12 и 13 сентября в западной части Запорожской области в районе Работино, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой сообщил, что враг интенсивно обстреливает украинские позиции на Запорожском направлении, многие из которых находятся в спорных "серых зонах" или районах, где ведутся позиционные бои.

Также Лиховой отметил, что из-за обстрелов со стороны россиян украинские силы должны обустроить новые позиции, особенно на Ореховском направлении.

Бои продолжались на левом берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский военный аналитик Петр Черник 13 сентября сообщил, что войска РФ развернули неопределенное количество систем ПВО С-500 в оккупированном Крыму, и что враг имеет только 16 систем С-500.

По его словам, ПВО россиян в оккупированном Крыму плотнее, чем в Москве, вероятно потому, что войска РФ предоставляют приоритет ПВО для Крымского моста.

Представитель ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что российское материально-техническое обеспечение на юге Украины полностью опирается на Керченский мост.

Украинский центр журналистских расследований 13 сентября сообщил, что в начале сентября 2024 г. войска РФ установили 7 опор и несколько ограждений вдоль Керченского моста, чтобы защитить бетонные опоры моста от ударов с моря и воздушных беспилотников.

Сообщается, что войска РФ также разместили системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" под мостом на северной и южной сторонах острова Тузла и развернули наблюдательные посты, пулеметные гнезда, зенитные позиции и средства радиоэлектронной борьбы вдоль всего моста.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 сентября проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории по четырем направлениям в Донецкой области. А на Кураховском направлении враг 35 раз атаковал позиции сил обороны Украины.