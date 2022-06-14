Простят или заморозят: что будет с кредитами за уничтоженное во время войны имущество

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны. Предполагается два механизма - заморозка до получения компенсации и списание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7441-1.
Текст документа обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно проекту, физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить от кредитора приостановку платежей по кредиту.
Это касается кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:
Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.
Срок для подачи заявок - период действия в Украине военного положения плюс 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.
Напомним, в Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.
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