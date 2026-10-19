PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію рекордні площі: як змінилися вимоги до безпеки житла

Будівництво під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення будівельні процеси в компанії були призупинені не більше ніж на чотири місяці, а активні роботи відновилися влітку 2022 року.

Відтоді PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тис. кв. м нерухомості.

Для порівняння, за чотири довоєнні роки цей показник перевищив 91 тис. кв. м.

Наразі компанія працює над 12 проєктами.

PROSTRANSTVO продовжує будівництво в Одесі попри війну (фото: SPATIUM Group)

Фінансове управління як основа стабільності

Одним із ключових чинників стабільної роботи девелопера стало системне управління фінансами, ресурсами та ризиками.

За словами Соколовського, який бере участь у формуванні фінансової стратегії та управлінських рішень компанії, під час війни девелоперам доводиться адаптувати плани до змін вартості будівельних матеріалів, логістичних обмежень, дефіциту працівників і перебоїв з енергопостачанням.

"У нинішніх умовах фінанси не можна розглядати окремо від будівельного процесу. Закупівлі, графік робіт, доступність ресурсів і надходження коштів мають працювати як єдина система. Головне завдання - зберігати керованість проєктів і виконувати зобов’язання перед покупцями навіть тоді, коли початкові умови змінюються", - зазначає він.

Як змінилися вимоги до безпеки житла

Війна також змінила очікування покупців нерухомості. Поряд із розташуванням, плануванням та архітектурою дедалі більшого значення набувають безпека, наявність укриттів і автономність інженерних систем.

У PROSTRANSTVO наголошують, що ці характеристики потрібно враховувати вже на етапі проєктування.

Інтеграція в міське середовище

Компанія також приділяє увагу інтеграції житлових комплексів у міське середовище Одеси. Озеленення, громадські простори та комерційна інфраструктура розглядаються як складові довгострокової цінності нерухомості.

Серед проєктів, реалізованих під час повномасштабної війни, - Spatium Hotel , п’ятизірковий готель на 220 номерів. Під час його будівництва врахували актуальні вимоги до безпеки, зокрема передбачили захищені приміщення на підземних рівнях.

У компанії зазначають, що стійкість девелопменту визначається не лише темпами будівництва, а й фінансовою дисципліною, здатністю адаптуватися до ризиків, якістю реалізації та відповідальністю перед покупцями.