PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію рекордні площі: як змінилися вимоги до безпеки житла
Одеська девелоперська компанія PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тис. кв. м нерухомості з початку повномасштабної війни.
Про це РБК-Україна розповів партнер і фінансовий директор PROSTRANSTVO Олександр Соколовський.
Будівництво під час війни
Після початку повномасштабного вторгнення будівельні процеси в компанії були призупинені не більше ніж на чотири місяці, а активні роботи відновилися влітку 2022 року.
Відтоді PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тис. кв. м нерухомості.
Для порівняння, за чотири довоєнні роки цей показник перевищив 91 тис. кв. м.
Наразі компанія працює над 12 проєктами.
Фінансове управління як основа стабільності
Одним із ключових чинників стабільної роботи девелопера стало системне управління фінансами, ресурсами та ризиками.
За словами Соколовського, який бере участь у формуванні фінансової стратегії та управлінських рішень компанії, під час війни девелоперам доводиться адаптувати плани до змін вартості будівельних матеріалів, логістичних обмежень, дефіциту працівників і перебоїв з енергопостачанням.
"У нинішніх умовах фінанси не можна розглядати окремо від будівельного процесу. Закупівлі, графік робіт, доступність ресурсів і надходження коштів мають працювати як єдина система. Головне завдання - зберігати керованість проєктів і виконувати зобов’язання перед покупцями навіть тоді, коли початкові умови змінюються", - зазначає він.
Як змінилися вимоги до безпеки житла
Війна також змінила очікування покупців нерухомості. Поряд із розташуванням, плануванням та архітектурою дедалі більшого значення набувають безпека, наявність укриттів і автономність інженерних систем.
У PROSTRANSTVO наголошують, що ці характеристики потрібно враховувати вже на етапі проєктування.
Інтеграція в міське середовище
Компанія також приділяє увагу інтеграції житлових комплексів у міське середовище Одеси. Озеленення, громадські простори та комерційна інфраструктура розглядаються як складові довгострокової цінності нерухомості.
Серед проєктів, реалізованих під час повномасштабної війни, - Spatium Hotel, п’ятизірковий готель на 220 номерів. Під час його будівництва врахували актуальні вимоги до безпеки, зокрема передбачили захищені приміщення на підземних рівнях.
У компанії зазначають, що стійкість девелопменту визначається не лише темпами будівництва, а й фінансовою дисципліною, здатністю адаптуватися до ризиків, якістю реалізації та відповідальністю перед покупцями.
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