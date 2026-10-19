PROSTRANSTVO ввела в эксплуатацию рекордные площади: как изменились требования к безопасности жилья

Одесская девелоперская компания PROSTRANSTVO ввела в эксплуатацию более 147 тыс. кв. м недвижимости с начала полномасштабной войны.

Об этом РБК-Украина рассказал партнер и финансовый директор PROSTRANSTVO Александр Соколовский.

Строительство во время войны

После начала полномасштабного вторжения строительные процессы в компании были приостановлены не более чем четыре месяца, а активные работы возобновились летом 2022 года.

С тех пор PROSTRANSTVO ввело в эксплуатацию более 147 тыс. кв. м недвижимости.

Для сравнения, за четыре довоенных года этот показатель превысил 91 тыс. кв. м.

В настоящее время компания работает над 12 проектами.

PROSTRANSTVO продолжает строительство в Одессе, несмотря на войну (фото: SPATIUM Group)

Финансовое управление как основа стабильности

Одним из ключевых факторов стабильной работы девелопера стало системное управление финансами, ресурсами и рисками.

По словам Соколовского, участвующего в формировании финансовой стратегии и управленческих решений компании, во время войны девелоперам приходится адаптировать планы к изменениям стоимости строительных материалов, логистическим ограничениям, дефициту работников и перебоям с энергоснабжением.

"В нынешних условиях финансы нельзя рассматривать отдельно от строительного процесса. Закупки, график работ, доступность ресурсов и поступления средств должны работать как единая система. Главная задача - сохранять управляемость проектов и выполнять обязательства перед покупателями даже тогда, когда начальные условия меняются", - отмечает он.

Как изменились требования к безопасности жилья

Война также поменяла ожидания покупателей недвижимости. Наряду с расположением, планированием и архитектурой все большее значение приобретают безопасность, наличие укрытий и автономность инженерных систем.

В PROSTRANSTVO подчеркивают, что эти характеристики следует учитывать уже на этапе проектирования.

Интеграция в городскую среду

Компания также уделяет внимание интеграции жилых комплексов в городскую среду Одессы. Озеленение, публичные места и коммерческая инфраструктура рассматриваются как составляющие долгосрочной ценности недвижимости.

Среди проектов, реализованных во время полномасштабной войны, - Spatium Hotel , пятизвездочный отель на 220 номеров. Во время его строительства учли актуальные требования к безопасности, в частности, предусмотрели защищенные помещения на подземных уровнях.

В компании отмечают, что устойчивость девелопмента определяется не только темпами строительства, но и финансовой дисциплиной, адаптацией к рискам, качеством реализации и ответственностью перед покупателями.