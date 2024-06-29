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Не просто завершення війни. Кулеба сказав, що буде перемогою України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перемогою для України у війні є не лише досягнення миру та повернення всіх территорій, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", - сказав він.

Зокрема міністр відзначив ключову роль саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", - сказав він.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня у Швейцарії проходив саміт миру. У ньому взяли участь понад 100 країн-учасниць.

За підсумками саміту частину учасниць підписали підсумковий документ. За останніми даними до комюніке приєдналися вже 90 держав.

Докладніше про саміт миру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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