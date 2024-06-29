Не просто завершение войны. Кулеба сказал, что будет победой Украины

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - сказал он.

В частности, министр отметил ключевую роль саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами со всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал он.