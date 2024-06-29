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Не просто завершение войны. Кулеба сказал, что будет победой Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Победой для Украины в войне является не только достижение мира и возвращение всех территорий, но и создание реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - сказал он.

В частности, министр отметил ключевую роль саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами со всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал он.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии проходил саммит мира. В нем приняли участие более 100 стран-участниц.

По итогам саммита часть участниц подписали итоговый документ. По последним данным к коммюнике присоединились уже 90 государств.

Подробнее о саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.

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