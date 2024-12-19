Просто відморозки. Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орєшніком"

Скандальна ідея Путіна

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін запропонував країнам Заходу провести "високотехнологічну дуель".

Він закликав партнерів України розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, після чого росіяни вдарять по українській столиці "Орєшніком".

Диктатор, попри загрозу для мирних жителів, цинічно назвав таку ідею "експериментом".

Варто зауважити, що Росія вже використовувала свою балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Дніпру. При цьому Путін неодноразово погрожував повторною атакою.

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