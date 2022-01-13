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Надо просто моргнуть. В "Дие" обновили цифровую подпись

Автор: Иванна Шовкун

В приложении "Дия" обновили цифровую подпись. Теперь она доступна без движений головой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия" в Telegram.

"Мир быстро меняется, технологии развиваются, а "Дия" также не отстает. Раньше мы разработали самую защищенную цифровую подпись в смартфоне. Сегодня "Дия.Подпись" стала еще более удобной и проще", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы воспользоваться "Дия.Подпись" , достаточно зайти в приложение, нажать Меню-"Дия.Подпись" и моргнуть. Как это делать смотрите по ссылке.

"Подпись - это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн - в "Дия" и не только! С ним вы можете подписать любой PDF-документ: заявление на портале "Дия", договор аренды, доверенность, официальное письмо и т.д.", - говорится в сообщении.

Также там обращают внимание, что для того, чтобы пользоваться "Дия. Подписью", необходим биометрический документ в "Дия" - загранпаспорт или ID-карта.

Напомним, в приложении "Дия" в тестовом режиме заработала новая функция. Она позволяет получать уведомления о судебных заседаниях, в котором украинец участвует.

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Дия