Не просто "борщовий набір". Лікарі назвали користь сезонних овочів

За вікном вже осінь, а це привід звернути увагу на сезонні овочі. Попри те, що нині на них найнижча ціна, вони ще й більш корисні.
Докладніше про те, чим корисні сезонні овочі та на які з них звернути увагу, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
В Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що сезонні овочі - важливий компонент збалансованого харчування. Це пов'язано з тим, що продукти, які дозрівають у свій природний період, містять максимальну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я організму.
Такі овочі часто є свіжішими та менш обробленими, оскільки не потребують довготривалого зберігання чи транспортування. Приємний бонус - споживання сезонних продуктів є значно дешевшим.
Лікарі також додали, що фрукти та овочі в щоденному раціоні можуть знизити ризик деяких неінфекційних захворювань, зокрема, серцево-судинних, діабету та певних видів раку.
Однак, на які сезонні овочі варто звернути увагу, щоб бути здоровими? Про кожен з них медики розповіли більш детально.
Буряк містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця і кровоносної системи. Його традиційно використовують у салатах, смузі й борщі. Але буряк також можна використовувати як здоровий перекус у школу чи на роботу.
Корисні вітаміни та мікроелементи, які містяться в моркві, підтримують здоров'я шкіри, серця та покращують травлення. Як і буряк, морква - чудова альтернатива нездоровим снекам для перекусів.
Гарбуз також містить невелику кількість білка та низький рівень жирів, а отже - це хороший вибір для збалансованого меню.
Картопля - мабуть, найбільш оцíнена в нашій гастрономічній культурі. І хоча деякі люди демонізують її, спожита в розумних кількостях картопля все ж є важливим джерелом поживних речовин і вітамінів, а також крохмалю, складного вуглеводу, який забезпечує організм тривалим запасом енергії.
Важливо зауважити, що більшість корисних речовин зберігається при приготуванні картоплі на пару або запіканні, але не смаженні.
Біла капуста містить багато корисних елементів, що роблять її важливим продуктом у здоровому харчуванні. Вона особливо багата на клітковину та вітамін С, тому дуже важливо додавати її до свого щоденного раціону.
Це не овочі, але все ж дуже сезонна для українців їжа, яка близька за поживною цінністю до овочів. Передусім важливо пам’ятати, що найбезпечніші гриби – вирощені у промислових умовах. Тож утримайтеся від збирання диких грибів у лісі. Гриби містять багато вітамінів і поживних речовин, а також є джерелом білка.
Водночас варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує споживати понад 400 грамів фруктів і овочів на день.
Разом зі здоровою дієтою з низьким вмістом жирів, цукру і солі це допоможе поліпшити загальний стан здоров'я і знизити ризик деяких неінфекційних захворювань.
Здорова людина, яка харчується збалансовано, не потребує додаткового приймання вітамінів і мікроелементів, крім вітаміну D (у період із жовтня до квітня).
Пам’ятайте, що приймати будь-які дієтичні добавки варто лише після консультації з лікарем.
При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.
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