Не просто "борщевой набор". Врачи назвали пользу сезонных овощей

За окном уже осень, а это повод обратить внимание на сезонные овощи. Несмотря на то, что сейчас на них самая низкая цена, они еще более полезны.
Более подробно о том, чем полезны сезонные овощи и на какие из них обратить внимание, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
В Министерстве здравоохранения отметили, что сезонные овощи - важный компонент сбалансированного питания. Это связано с тем, что созревающие в свой природный период продукты содержат максимальное количество питательных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма.
Такие овощи часто свежие и менее обработанные, поскольку не требуют длительного хранения или транспортировки. Приятный бонус - потребление сезонных продуктов значительно дешевле.
Врачи также добавили, что фрукты и овощи в ежедневном рационе могут снизить риск некоторых неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, диабета и определенных видов рака.
Однако, на какие сезонные овощи следует обратить внимание, чтобы быть здоровыми? О каждом из них медики рассказали более подробно.
Свекла содержит витамины, минералы и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердца и кровеносной системы. Его обычно используют в салатах, полосе и борще. Но свеклу можно использовать как здоровый перекус в школу или на работу.
Полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в моркови, поддерживают здоровье кожи, сердца и улучшают пищеварение. Как и свекла, морковь - отличная альтернатива нездоровым снекам для перекусов.
Тыква также содержит небольшое количество белка и низкий уровень жиров, а значит, это хороший выбор для сбалансированного меню.
Картофель – пожалуй, наиболее оцененный в нашей гастрономической культуре. И хотя некоторые люди демонизируют ее, потребленный в разумных количествах картофель все же является важным источником питательных веществ и витаминов, а также крахмала, сложного углевода, обеспечивающего организм продолжительным запасом энергии.
Важно заметить, что большинство полезных веществ сохраняется при приготовлении картофеля на пару или запекании, но не жарке.
Белая капуста содержит много полезных элементов, что делает ее важным продуктом в здоровом питании. Она особенно богата клетчаткой и витамином С, поэтому очень важно добавлять ее в свой ежедневный рацион.
Это не овощи, но все же очень сезонная для украинцев еда, близкая по питательной ценности к овощам. Прежде всего, важно помнить, что самые безопасные грибы - выращены в промышленных условиях. Итак, воздержитесь от сбора диких грибов в лесу. Грибы содержат много витаминов и питательных веществ, также являются источником белка.
В то же время следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять более 400 граммов фруктов и овощей в день.
Вместе со здоровой диетой с низким содержанием жиров, сахара и соли это поможет улучшить общее состояние здоровья и снизить риск некоторых неинфекционных заболеваний.
Здоровый человек, питающийся сбалансированно, не нуждается в дополнительном приеме витаминов и микроэлементов, кроме витамина D (в период с октября по апрель).
Помните, что принимать какие-либо диетические добавки следует только после консультации с врачом.
При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения Украины.
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