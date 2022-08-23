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Простая школьная формула. Зеленский рассказал, как закончить войну быстрее

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 19:23
Простая школьная формула. Зеленский рассказал, как закончить войну быстрее Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины стоит дорого. Ее цену уже ощутили страны Европы, вскоре почувствуют государства третьего мира и азиатские страны. Закончить ее быстрее можно путем поставки Украине необходимого количества оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.

"Если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого. Стоимость высокая. Для нас - самая дорогая, потому что люди", - сказал он.

Президент добавил, что чем длиннее эта война, тем она дороже. Для Украины ее стоимость заключается в человеческом потенциале, для Европы - в экономике.

"Короткая война - она же дешевле, если все прагматичны в мире... Дешевле закончить раньше. Закончить пораньше - дать оружие нам. Вот такая очень простая школьная формула", - сказал он.

По словам президента, влияние российской войны на себе уже ощутили некоторые европейские страны. Третьи государства пока еще столкнулись с последствиями агрессии РФ, но из-за блокирования Черноморского побережья, там может быть голод. Азиатские страны почувствуют влияние войны чуть позже.

Зеленский отметил, что самая дорогая цена будет для России, но она почувствует ее последней. Однако, по его словам, эта цена будет исторической.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не собирается стабилизировать фронт, чтобы как-то "успокоить" Россию.

Также президент отметил, что пока не может быть речи о переговорах с РФ.

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Владимир Зеленский
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