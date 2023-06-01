ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проста демонстрація. У ДПСУ висміяли росіян за підрив дороги на кордоні з Україною

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 червня 2023 09:21
Проста демонстрація. У ДПСУ висміяли росіян за підрив дороги на кордоні з Україною Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники відреагували на підрив дороги росіянами на кордоні з Україною. Українські захисники назвали цей крок демонстрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що декілька днів тому на північному кордоні зафіксували вибух. Він пролунав на стику трьох кордонів - України, Росії та Білорусі.

"В подальшому з'ясувалося, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів-Брянськ. Скоріш за все вони хотіли продемонструвати, що вони очікують якогось "нападу" з України. Або це якась демонстрація, що вони "силою не допустять такого вторгнення"", - заявив речник.

Демченко підкреслив, що Україна не агресор та не збирається нападати на Росію. Українські військові виключно обороняються від російської агресії. Речник також потролив росіян та порадив підірвати "центр прийняття рішень".

"А це (підрив дороги - ред.) дійсно може бути такою психологічною та інформаційною демонстрацією Росії. Як я вже сказав, ми не збираємося нападати на Росію. Нам навпаки важливо, щоб впав центр прийняття рішень цієї країни-терориста. Тому хай краще росіяни підірвуть його", - сказав Демченко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео підриву дороги на КПП "Три сестри" на стику кордонів України, Росії та Білорусі.

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що росіяни підірвали дорогу до Чернігівської області та назвали її "танконебезпечною". Окупанти підтвердили, що бояться "вторгнення важкої бронетехніки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація прикордонники Черниговская область пограничная служба
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють