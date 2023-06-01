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Простая демонстрация. В ГПСУ высмеяли россиян за подрыв дороги на границе с Украиной

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июня 2023 09:21
Простая демонстрация. В ГПСУ высмеяли россиян за подрыв дороги на границе с Украиной Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники отреагировали на подрыв дороги россиянами на границе с Украиной. Украинские защитники назвали этот шаг демонстрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что несколько дней назад на северной границе был зафиксирован взрыв. Он прозвучал на стыке трех границ - Украины, России и Беларуси.

"В дальнейшем выяснилось, что россияне взорвали дорогу сообщением Чернигов-Брянск. Скорее всего, они хотели продемонстрировать, что они ожидают какого-то "нападения" из Украины. Или это какая-то демонстрация, что они "силой не допустят такого вторжения"", - заявил спикер.

Демченко подчеркнул, что Украина не агрессор и не собирается нападать на Россию. Украинские военные только обороняются от российской агрессии. Спикер также потролил россиян и посоветовал подорвать "центр принятия решений".

"А это (подрыв дороги - ред.) действительно может быть такой психологической и информационной демонстрацией России. Как я уже сказал, мы не собираемся нападать на Россию. Нам наоборот важно, чтобы упал центр принятия решений этой страны-террориста. Поэтому пусть лучше россияне взорвут его", - сказал Демченко.

Что этому предшествовало

Напомним, в сети появилось видео подрыва дороги на КПП "Три сестры" на стыке границ Украины, России и Беларуси.

Пропагандистские СМИ сообщили, что россияне подорвали дорогу в Черниговскую область и назвали ее "танкоопасной". Оккупанты подтвердили, что боятся "вторжения тяжелой бронетехники".

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