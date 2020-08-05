На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу: образовался 10-метровый "гейзер"

Фото: труба (freepik)

Инцидент произошел напротив Министерства инфраструктуры

В центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры.

На видео видно, как автомобили останавливаются посреди проезжей части и объезжают поврежденный участок.

Новий гейзер утворився на проспекті Перемоги, поблизу із шляхопроводом, що ремонтується на Повітрофлотському проспекті. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 5 серпня 2020 р.

Ранее многометровый "гейзер" забил из-под земли на территории ТЕЦ на Льва Толстого.

Также сообщалось о прорыве трубы на бульваре Дружбы Народов, там тоже образовался огромный фонтан.