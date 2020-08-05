ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу: образовался 10-метровый "гейзер"

Киев, Среда 05 августа 2020 17:50
На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу: образовался 10-метровый "гейзер"
Фото: труба (freepik)
Автор: Роман Калиниченко

Инцидент произошел напротив Министерства инфраструктуры

В центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры.

На видео видно, как автомобили останавливаются посреди проезжей части и объезжают поврежденный участок.

Новий гейзер утворився на проспекті Перемоги, поблизу із шляхопроводом, що ремонтується на Повітрофлотському проспекті.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 5 серпня 2020 р.

Ранее многометровый "гейзер" забил из-под земли на территории ТЕЦ на Льва Толстого.

Также сообщалось о прорыве трубы на бульваре Дружбы Народов, там тоже образовался огромный фонтан.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевтрубопровод
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь