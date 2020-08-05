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На проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу: утворився 10-метровий "гейзер"

Київ, Середа 05 серпня 2020 17:50
На проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу: утворився 10-метровий "гейзер"
Фото: труба (freepik)
Автор: Роман Калиниченко

Інцидент стався навпроти Міністерства інфраструктури

У центрі Києва на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі. В результаті з-під землі забив величезний фонтан води.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля шляхопроводу, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті. Через дорогу знаходиться Міністерство інфраструктури.

На відео видно, як автомобілі зупиняються посеред проїжджої частини і об'їжджають пошкоджену ділянку.

Новий гейзер утворився на проспекті Перемоги, поблизу із шляхопроводом, що ремонтується на Повітрофлотському проспекті.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 5 серпня 2020 р.

Раніше багатометровий "гейзер" забив з-під землі на території ТЕЦ на Льва Толстого.

Також повідомлялося про прорив труби на бульварі Дружби Народів, там теж утворився величезний фонтан.

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